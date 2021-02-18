Олимпиада-2020: названа новая руководительница оргкомитета Игр в Токио

Сэйко Хасимото

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр, пишет со ссылкой на местное агентство Kyodo.

Детали

“Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру (Ёсихидэ) Суге заявление об отставке со своего министерского поста”, — заявила она в четверг журналистам.

По словам Хасимото, глава правительства поддержал ее, выразив надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм. В то же время Хасимото подчеркнула, что до оглашения окончательного и официального решения по поводу избрания нового главы организационного комитета Игр в Токио хотела бы воздержаться от каких-либо дополнительных комментариев.

Ожидается, что в четверг пройдет заседание исполкома оргкомитета Игр, после чего состоится специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено имя нового председателя оргкомитета “Токио-2020”.

По данным NHK, место Хасимото на посту министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр займет Тамаё Марукава, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

56-летняя Хасимото — конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады.

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушёл в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

По материалам: УНН