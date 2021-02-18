Луческу назвал “Брюгге” атакующей командой

Главный тренер киевского “Динамо” охарактеризовал “Брюгге” накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

“Что касается тактической модели игры, „Брюгге“- очень атакующая команда. Команда с большим опытом, где футболисты давно играют вместе этим составом. Финансирование в клубе на уровне, и „Брюгге“ с каждым годом улучшает свои качества, подписывая игроков под свой атакующий стиль игры.

Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за спинами соперников”, – отметил наставник.

Луческу отметил, что встретятся два клуба, которые являются лидерами в своих национальных чемпионатах. Коуч считает, что данный поединок станет самым равным по силе среди всех.

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По материалам: УНН