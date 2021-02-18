Лидеры УХЛ одержали две победы в четвертьфиналах

В рамках 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ пятую очную встречу в сезоне провели “Мариуполь” и “Кременчуг”, а в другом противостоянии сыграли “Донбасс”, который в гостях обыграл “Краматорск”, передает со ссылкой на пресс-центр УХЛ.

Очень уверенно матч начали именно гости встречи и уже к экватору первого периода “Мариуполь” уступал 0:2 — Коробов оформил дубль. А к концу первой двадцатиминутки Савченко увеличил преимущество своей команды до трех шайб.

Второй период “Мариуполь” начал с быстрой заброшенной шайбы — один гол отыграл Коваленко. Однако, уже через 4 минуты Ворона снова вернул комфортный разрыв в счете.

Первую половину третьего отрезка встречи команды сыграли в острой борьбе, но без заброшенных шайб. Под занавес матча кременчужане еще раз прошили Дмитриева, установив окончательный счет 5:1 на табло.

В другой баталии “Кременчуг” обыграл в гостях “Краматорск” (2:5).

По материалам: УНН