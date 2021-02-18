Лидер НХЛ прервал серию поражений в матче регулярного первенства

В рамках соревновательного дня Национальной хоккейной лиги состоялся ряд противостояний, передает со ссылкой на сайт лиги.

В одной из центральных баталий “Торонто Мэйпл Лифс” дома обыграли “Оттаву Сенаторз” – 2:1.

Гол Керфута в середине третьего периода при счете 1:1 позволил “Торонто” не допустить третье поражение подряд. Также заброшенной шайбой, уже 14-м в сезоне, в “Мэйпл Лифс” отличился Мэттьюз, который продолжил результативную серию до 14 встреч.

Единственную шайбу “Оттавы”, которая выиграла две предыдущие встречи, забил Брэди Ткачук, набравший сотое очко в НХЛ. Вратарь “Сенаторз” Мэтт Мюррей вернулся в состав после двух пропущенных из-за травмы матчей и сделал 26 сейвов. Нападающий “Торонто” Джо Торнтон забил две шайбы, но они обе были отменены.

“Торонто” прервали серию из двух поражений подряд и уверенно удерживают лидерство в НХЛ с 26 набранными очками. Ближайшими преследователями являются “Флорида”, “Чикаго” и “Бостон”, в активе которых по 22 балла.

По материалам: УНН