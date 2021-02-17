Украина хочет получить аккредитованную WADA антидопинговую лабораторию: правительство приняло решение

Кабинет министров поддержал законопроект по борьбе с допингом в спорте, направленный, в частности, на появление в Украине аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) антидопинговой лаборатории. Что предлагается проектом закона и чем грозит его непринятие, рассказывает .

Проект закона “Об антидопинговой деятельности в спорте”, в котором предлагается определить правовые и организационные основы осуществления антидопинговой деятельности в Украине, обязанности соответствующих заведений, учреждений и организаций по профилактике использования и распространения допинга в спорте, правительство поддержало на заседании в среду, 17 февраля.

Законопроектом, как указали в Минмолодьспорта, предусмотрены следующие шаги:

расширить и уточнить сроки по антидопинговой деятельности;

определить статус Национального антидопингового центра как специализированного государственного учреждения, организующего и осуществляющего допинг-контроль в спорте;

определить основные положения о деятельности Наблюдательного совета антидопингового контроля;

определить направления государственной и региональной политики по предотвращению допинга в спорте и обязательства общественных организаций физкультурно-спортивной направленности;

определить основной порядок организации допинг-контроля;

создать Дисциплинарную антидопинговую комиссию и кассационную антидопинговую комиссию, Номинационный и терапевтический комитет и определить порядок их работы;

обеспечить деятельность лаборатории антидопингового контроля.

Проект закона также будет рассматриваться в комитетах Верховной Рады, после чего будет вынесен на рассмотрение депутатского корпуса.

“Мы надеемся, что народные избранники так же поддержат нашу законодательную инициативу и Украина получит WADA-аккредитованную антидопинговую лабораторию”, – отметил по этому поводу министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Так, согласно пояснительной записке, поддержанным правительством законопроектом предлагается, согласно требованиям WADA, отделить лабораторию антидопингового контроля от Национального антидопингового центра.

Процесс получения аккредитации WADA нацлабораторией антидопингового контроля разработчики документа называют затратным. “Для прохождения процесса аккредитации (3-4 года) необходимо приобретение соответствующего оборудования для осуществления допинг-проб”, – отмечают в профильном министерстве.

Его планируют покупать частями в течение трех лет в пределах расходов министерства. Так, при подготовке бюджетных запросов на 2021-2023 годы Минмолодьспорта предусмотрело потребность в 156,8 млн грн на покупку такого оборудования, из которых 59,6 млн грн учтено на 2021 год.

Не исключают в ведомстве и предоставление платных услуг с помощью этого дополнительно приобретенного оборудования в будущем – делая анализы БАДов и спортивного питания.

В Минмолодьспорта указали, что WADA еще в марте 2017 года указывала Украине на несоответствие ее антидопингового законодательства положениям Всемирного антидопингового кодекса (новая редакция вступила в силу 1 января 2021 года). А угроза объявления Исполкомом WADA антидопинговой политики Украины такой, что не соответствует Кодексу, “приведет к недопущению украинских спортсменов к международным соревнованиям”, в частности Олимпиадам и чемпионатам мира, отметили в министерстве.

Поэтому, благодаря этому документу, как ожидается, состоится гармонизация национального законодательства в сфере борьбы с допингом с международными и европейскими стандартами, в том числе положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Применение допинга – одна из ключевых проблем современного спорта. Допинг может помочь спортсменам укрепить мышцы, уменьшить усталость, унять боль. Каждый год WADA готовит новый список запрещенных веществ, которые подразделяются на ряд категорий.

Допинг стал причиной медальных потерь Украины по итогам Олимпиад 2004, 2008 и 2012 годов. В 2017 году Министерство молодежи и спорта предоставило информацию на запрос СМИ, согласно которой в общем, по итогам трех Олимпиад, Украина из-за допинга потеряла десять наград – золото Юрия Билонога в Афинах-2004, четыре серебра и пять бронз.

По материалам: УНН