Тренерский штаб “Брюгге” заразился коронавирусом перед матчем с “Динамо”

Бельгийский “Брюгге” сделал официальное заявление относительно вспышки COVID-19 в своей команде и состава, 17 февраля отправится в Киев на поединок с киевским “Динамо”, передает со ссылкой на сайты “Брюгге” и “Динамо”.

Вся первая команда “Брюгге”, включая обслуживающий персонало, прошла тестирование на COVID-19 перед вылетом в Киев на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского “Динамо”.

Результаты тестов оказались положительными для главного тренера “Брюгге” Филиппа Клемана и его ассистентов. Кроме того, коронавирус ранее был обнаружен у трех игроков команды – Стефано Денсвила, Матея Митровича и Ханса Ванакена. Один из лидеров состава бельгийского гранда Шарль де Кетеларе, который имел подозрение на COVID-19, получил отрицательный результат теста и отправится в столицу Украины.

Отметим, что все представители “Брюгге”, у которых обнаружен коронавирус, изолированны на карантин. На матче в Киеве бельгийцами будет руководить наставник молодежной команды “Брюгге” Рик де Мил и его ассистент Тим Смолдерс.

Двое футболистов “Брюгге” получили травмы.

По материалам: УНН