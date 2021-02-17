Спорт

Плей-офф Лиги чемпионов: хет-трик Мбаппе принес “ПСЖ” победу над “Барселоной”

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Плей-офф Лиги чемпионов: хет-трик Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Барселоной"

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в гости к “Барселоне” прибыл парижский “ПСЖ”, передает корреспондент .

В середине тайма “сине-гранатовые” получили право на пробитие 11-метрового – Месси был точным. Однако через несколько минут звездный нападающий Килиан Мбаппе сравнял счет благодаря своей расторопности в чужой штрафной (1:1).

После перерыва французы положили в сетку испанского гранда три мяча. Дважды забивал Мбаппе, который в итоге оформил хет-трик, а еще один раз – Кен. Как следствие – 1:4.

Примечательно, что бразильский нападающий Неймар пропускал поединок из-за травмы паха.

Ответный матч пройдет 10 марта на территории Франции.

По материалам: УНН

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