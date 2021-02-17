Определились первые полуфиналисты Australian Open

В рамках первых четвертьфинальных поединков определились полуфиналисты Australian Open в женской и мужской сетках турнира, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Японка Наоми Осака (3 сеяная) вышла в полуфинал турнира, обыграв в двух партиях представительницу Тайваня Хсие Су-Вей – 6:2, 6:2. Ее оппоненткой по полуфиналу станет титулованная американка Серена Уильямс (10), которая одолела сопротивление 2-й сеяной Симоны Халеп с Румынии – 6:3, 6:3.

В мужской сетке серб Новак Джокович (1-й сеяный) обыграл немца Александра Зверева – 6:7 (6), 6:2, 6:4, 7:6 (6).

В другой битве россиянин Аслан Карацев (114 в АТР), обыграл 18-го сеяного болгарина Григора Димитрова – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Завтра в других полуфиналах встретятся: Циципас против Надаля, Рублев с Медведевым, Бартси с Муховой и Брэди против Пегулы.

По материалам: УНН