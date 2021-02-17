Спорт
“Ливерпуль” с победы начал путь в плей-офф Лиги чемпионов
Полуфиналист 2020 года “СБ Лейпциг” в Будапеште встретился с “Ливерпулем” в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.
В первом тайме команды были близки к тому, чтобы открыть счет, но упустили свои шансы. Дани Ольмо попал в штангу, а Мохамед Салах не реализовал выход один на один.
Хозяева активно начали второй тайм, но неожиданно пропустили после грубых ошибок Забитцера и Мюкеле. Отличились Салах (53) и Мане (58) – 0:2.
“Ливерпуль” без особых проблем довел матч до победы и создал хороший задел для выхода в четвертьфинал.
Сегодня состоятся еще два поединка 1/8 финала лиги чемпионов.
По материалам: УНН