“Ливерпуль” с победы начал путь в плей-офф Лиги чемпионов

Полуфиналист 2020 года “СБ Лейпциг” в Будапеште встретился с “Ливерпулем” в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

В первом тайме команды были близки к тому, чтобы открыть счет, но упустили свои шансы. Дани Ольмо попал в штангу, а Мохамед Салах не реализовал выход один на один.

Хозяева активно начали второй тайм, но неожиданно пропустили после грубых ошибок Забитцера и Мюкеле. Отличились Салах (53) и Мане (58) – 0:2.

“Ливерпуль” без особых проблем довел матч до победы и создал хороший задел для выхода в четвертьфинал.

Сегодня состоятся еще два поединка 1/8 финала лиги чемпионов.

По материалам: УНН