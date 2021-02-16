Украинец завоевал второй Кубок Испании по баскетболу

Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал обладателем Кубка Испании в составе “Барселоны”, сообщает со ссылкой на ФБУ.

В финале каталонский клуб одолел мадридский “Реал” – 88:73. Оторвавшись в счете в первой половине, “сине-гранатовые” лидерство соперникам уже не отдавали.

Пустовой вышел в старте, получил 6 минут игрового времени, набрал 2 очка (1/1), став автором эффектного данка, а также записал в актив 1 блок-шот.

Пустовой проводит свой третий – последний по контракту – сезон за Барселону. Для украинского центрового это второй Кубок в составе испанского клуба.

По материалам: УНН