“Футбольные звезды Украины”: объявлено лучших тренеров и игроков года

Состоялась пятая традиционная ежегодная праздничная церемония “Футбольные звезды Украины” – совместная инициатива Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. Об этом сообщает “Главпост” УАФ, передает

В борьбе за звание лучший футболист Украины победа досталась Виктору Цыганкову с “Динамо”.

Лучшим футболистом-легионером, играющим за рубежом было признано Руслана Малиновского (“Аталанта”, Италия). В номинации “Лучший футболист-легионер, играющий в Украине” победу праздновал Тайсон (“Шахтер” Донецк).

“Лучшим тренером мужских команд, что работает за рубежом” стал Сергей Ребров (“Ференцварош”, Венгрия), “Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд” – Виктор Скрипник (“Заря” Луганск).

Победы в других номинациях праздновали: “Автор лучшего гола” – Геннадий Пасич (“Верес” Ровно). “Лучший молодой игрок” – Илья Забарный ( “Динамо” Киев). “Лучший игрок по футзалу среди женщин” – Ксения Гриценко (“Эль-Кувейт”, Кувейт). “Лучший игрок по футзалу среди мужчин” – Петр Шотурма (“Продексим” Херсон). “Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин” – Мария Тихонова (СК “Мечта-2006” Одесская обл.). “Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин” – Максим Войток (ПФК “ВИТ” Киев).

Лучший бомбардир УПЛ сменил клуб в Украине.

По материалам: УНН