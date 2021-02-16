Автора дубля в ворота “Десны” названо лучшим футболистом тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальный экспертный совет, который определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14-го тура соревнований, передает со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Александр Гладкий: он набрал пять баллов, форвард “Динамо” Артем Беседин – три, а львовянин Альваро – один.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Лучшим наставником тура избрано коуча ФК “Львов” Виталия Шумского.

По материалам: УНН