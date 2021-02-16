Спорт

Автора дубля в ворота “Десны” названо лучшим футболистом тура УПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Автора дубля в ворота "Десны" названо лучшим футболистом тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальный экспертный совет, который определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14-го тура соревнований, передает со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Александр Гладкий: он набрал пять баллов, форвард “Динамо” Артем Беседин – три, а львовянин Альваро – один.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Лучшим наставником тура избрано коуча ФК “Львов” Виталия Шумского.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование

45 минут ago

В Беларуси проводят массовые обыски у журналистов (видео)

1 час ago

Курс доллара во вторник: почему все интересное только начинается

1 час ago

К айсбергу A68а отправлена экспедиция подводных роботов

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button