Спорт

Свитолина установила национальный рекорд по количеству побед на турнирах “Grand Slam”

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Свитолина установила национальный рекорд по количеству побед на турнирах "Grand Slam"

Украинская теннисистка Элина Свитолина установила новый национальный рекорд по количеству побед в основе турниров “Большого Шлема” (“Grand Slam”), сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Ранее лучшим результатом украинцев в основе “мейджоров” было 63 победы. Этот национальный рекорд установил Андрей Медведев (63 победы при 34 поражениях), а в прошлом сезоне по итогам “Ролан Гаррос” Свитолина записала в свой актив столько же выигранных матчей в основной сетке “Grand Slam”.

Три победы на “Australian Open-2021” позволили Свитолиной обновить этот рекорд – 66 побед (при 31 поражении).

Примечательно, что сегодня Свитолина не смогла преодолеть очередной раунд турнира в Австралии, ведь уступила американке Джессике Пегула.

Теннисистка Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

По материалам: УНН

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