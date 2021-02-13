Защитник сборной Украины отличился результативным действием в Кубке Бельгии

В 1/8 финала Кубка Бельгии “Андерлехт” защитника национальной сборной Украины Богдана Михайличенко на выезде встречался с представителем второго дивизиона “Сент-Жиллуазом”, передает со ссылкой на сайты команд.

Украинский футболист вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей при третьем взятии ворот, когда отличился Мукаиру. “Андерлехт” не имел проблем в матче и праздновал выигрыш — 5:0.

Стоит отметить, что это третье результативное действие Михайличенко за бельгийский клуб: 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах.

Клуб украинских футболистов пробился в финал Кубка Италии.

По материалам: УНН