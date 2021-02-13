Спорт

Защитник сборной Украины отличился результативным действием в Кубке Бельгии

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Защитник сборной Украины отличился результативным действием в Кубке Бельгии

В 1/8 финала Кубка Бельгии “Андерлехт” защитника национальной сборной Украины Богдана Михайличенко на выезде встречался с представителем второго дивизиона “Сент-Жиллуазом”, передает со ссылкой на сайты команд.

Украинский футболист вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей при третьем взятии ворот, когда отличился Мукаиру. “Андерлехт” не имел проблем в матче и праздновал выигрыш — 5:0.

Стоит отметить, что это третье результативное действие Михайличенко за бельгийский клуб: 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах.

Клуб украинских футболистов пробился в финал Кубка Италии.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Финансовый рынок США готовится к торгам криптоактивом ETP

1 час ago

Киевстар и ЕМА подписали меморандум о борьбе с кибермошенничеством

2 часа ago

Украина привержена Минским соглашениям, но они нуждаются в корректировке – Ермак

3 часа ago

ВОЗ: многие люди после болезни ощущают пост-COVID-синдром

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button