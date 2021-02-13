Украинская теннисистка пробилась в 1/8 финала парных соревнований на Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии успешно преодолели барьер второго раунда соревнований в женском парном разряде на Открытом чемпионате Австралии, передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго круга украинско-латвийская пара, посеянная под 13 номером, переиграла румынский дуэт Миту/Олару – 6:1, 1:6, 6:1.

За выход в четвертьфинал девушки поспорят с американо-голландским дуэтом Меликар/Схурс (4).

Отметим, что Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко во втором раунде проиграли немецко-российской паре Зигмунд / Звонарева (16) – 4:6, 2:6.

В данном раунде соревнований выбыли первые сеяные – Се Шувей и Барбора Стрицова, которые уступили в трех сетах несеяной паре Юрак/Стоянович.

По материалам: УНН