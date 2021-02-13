Украинец Марченко пробился в финал теннисных соревнований в Италии

Представитель тенниса Украины Илья Марченко вышел в финал на Челленджер в Биелле (Италия), информирует со ссылкой на ФТУ.

Марченко уверенно обыграл второго сеяного итальянца Федерико Гайо (140 в АТР) – 7:5, 6:1.

На счету Марченко 5 эйсов и 4 двойные ошибки полтора часа игры.

Соперник Марченко по финалу челленджера определится в противостоянии трехкратного победителя турниров Большого Шлема британцем Энди Маррея и Матиасом Бургом из Франции.

Отметим, что последний раз Марченко играл в финале челленджера в октябре 2019 года. Он выиграл титул на турнире в столице Казахстана Нур-Султане.

Действующая чемпионка Australian Open потерпела поражение во втором круге соревнований.

По материалам: УНН