Тренер ФК “Легия” подтвердил переговоры о трансфере украинского защитника

Наставник варшавской “Легии” Чеслав Михневич заявил, что защитник киевского “Динамо” Артем Шабанов ближайшее время пополнит польское гранда, передает со ссылкой на сайт польской команды.

“Недавно мы играли с киевским “Динамо”. Уже ни для кого не секрет, что переговоры по игроку ведутся, не хватает только нескольких деталей, чтобы закрыть все вопросы. Шабанов — левша, он быстрый, физически сильный. Может выступать на позиции центрального бека в линии из четырех защитников, играть слева в расстановке с тремя защитниками, а при необходимости — “чистого “левого защитника”, — признался Михневич.

Заметим, что за “Динамо” спортсмен выступал 3 года, перейдя из донецкого “Олимпика”. Также на его счету 2 матча за национальную сборную Украины.

После 16-ти сыгранных туров польской Екстраклясы “Легия” занимает второе место, имея в активе 32 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 25:16.

По материалам: УНН