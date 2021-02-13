Спорт

Тренер ФК “Легия” подтвердил переговоры о трансфере украинского защитника

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Тренер ФК "Легия" подтвердил переговоры о трансфере украинского защитника

Наставник варшавской “Легии” Чеслав Михневич заявил, что защитник киевского “Динамо” Артем Шабанов ближайшее время пополнит польское гранда, передает со ссылкой на сайт польской команды.

“Недавно мы играли с киевским “Динамо”. Уже ни для кого не секрет, что переговоры по игроку ведутся, не хватает только нескольких деталей, чтобы закрыть все вопросы. Шабанов — левша, он быстрый, физически сильный. Может выступать на позиции центрального бека в линии из четырех защитников, играть слева в расстановке с тремя защитниками, а при необходимости — “чистого “левого защитника”, — признался Михневич.

Заметим, что за “Динамо” спортсмен выступал 3 года, перейдя из донецкого “Олимпика”. Также на его счету 2 матча за национальную сборную Украины.

После 16-ти сыгранных туров польской Екстраклясы “Легия” занимает второе место, имея в активе 32 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 25:16.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В ОП нет разговоров о досрочных выборах Рады – Кирилл Тимошенко

3 часа ago

Махинации с криптой: Украинка украла биткоины на 3 миллиона

3 часа ago

Ермак: Вопрос отставки правительства не рассматривается

5 часов ago

Препарат от артрита: ученые нашли новое лекарство от COVID-19

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button