Сыграет на Евро-2020: стала известна степень травмы Ярмоленко

Агент футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко – Вадим Шаблий, в комментарии “Команда номер один”, рассказал о степени полученной травмы игрока в матче за “Вест Хэм”, сообщает

Повреждение колена Ярмоленко, полученное в кубковом матче с “Манчестер Юнайтед”, оказалось не столь серьезным, как об этом сообщали иностранные СМИ. Стало известно, что согласно даже худшим прогнозам врачей Ярмоленко пропустит не больше трех недель. Это означает, что до мартовских матчей национальной команды ее лучший из действующих бомбардиров будет в строю.

В ближайшие три недели “Вест Хэм” сыграет с “Шеффилд Юнайтед”, “Тоттенхэмом”, “Манчестер Сити” и “Лидсом”.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 20 поединков за “Вест Хэм”. В его активе три гола и четыре результативные передачи.

По материалам: УНН