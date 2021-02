Роналду стал первым на планете, кто набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Португальский футболист, нападающий итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду достиг отметки 500 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом пишет со ссылкой на Bleacher Report.

Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, который собрал полмиллиарда фолловеров в соцсетях. Так, на странице в Facebook футболист имеет 148 миллионов подписчиков, за Instagram-аккаунтом следит 261 миллион людей, а в Twitter — 91 миллион.

Криштиану Роналду стал лучшим футболистом века по версии “Globe Soccer Awards”. Он выступал за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”, стал чемпионом в трех странах (Англия, Испания, Италия). Футболист пять раз получал “Золотой мяч”.

Cristiano Ronaldo has become the first person to hit 500 million followers across social media @brfootball pic.twitter.com/Xb4yHSugtk

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021

По материалам: УНН