Первый легионер из Нидерландов: “Ворскла” объявила об аренде защитника

После длительных переговоров, руководству полтавской “Ворсклы” удалось договориться с румынским “Виторулом” об аренде нидерландского защитника Брэдли де Нойера. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайты обоих клубов.

Соглашение 23-летнего футболиста с командой Юрия Максимова рассчитана пока до конца сезона 2020/2021.

Выступая в Румынии, вместе с футбольным клубом из города Констанца новобранец “ворсклянам” получил два трофея: Национальный кубок и Суперкубок Румынии (оба в 2019 году). В его активе более 100 проведенных поединков за клуб из Румынии.

Де Нойер стал 93-м в истории футбольного клуба “Ворскла” игроком с иностранным паспортом, а еще – первым представителем Нидерландов.

“Ворскла” арендовала чемпиона мира в ФК “Динамо”.

По материалам: УНН