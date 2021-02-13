Эффектное выступление: украинский баскетболист оформил четыре слэм-данка в матче НБА

Украинский центровой Алексей Лень в составе “Вашингтон Уизардс” провел результативный выступление в матче НБА против “Нью-Йорк Никс”, передает корреспондент .

Наш “бигмен” вышел в стартовом составе и принес “Уизардс” первые четыре очка, забив два слэм-данка после передачи лидера клуба Уэстбрук. До конца матча украинец сумел забить еще два мяча сверху, а также несколько раз останавливал нападение соперника блок-шотами.

За 21 игровую минуту Лень набрал 8 очков, реализовав 4/6 двухочковых и 0/1 трехочковых. Также он сделал 6 подборов и 2 блок-шота. Такое выступление не спасло его команду от поражения – 91:109.

“Вашингтон” потерпел 17-е поражение в сезоне и располагается на 15-м месте в Восточной конференции.

По материалам: УНН