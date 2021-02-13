Двое украинцев попали в топ-30 лучших молодых футболистов мира

Представители украинского футбола попали в рейтинг 50 лучших на планете в возрасте до 20 лет, который составила французская спортивная газета “L’Equipe”, передает .

В списке оказались украинцы Илья мешкотно (“Динамо”) и Анатолий Трубин (“Шахтер”), которые расположились на 23-м и 30-м местах соответственно.

Первое место в рейтинге занял нападающий “Барселоны” Ансуи Фати. Вторым стал полузащитник “Ренна” Эдуардо Камавинга. Тройку замкнул полузащитник “Аякса” Райан Йиро Гравенберх.

В активе кропотливая этого клубного сезона 18 проведенных поединков. Голкипер Трубин провел 13 матчей и пропустил 15 мячей.

Трубин попал на радары футбольного клуба из Рима.

По материалам: УНН