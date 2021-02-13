Чемпионат мира по биатлону: две украинки вошли в топ-15 спринта

Чемпионат мира-2021 по биатлону продолжился сегодня женским спринтом в котором приняли участие четыре украинки, сообщает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Ни одной из украинских девушек пройти оба огневых рубежа без штрафа не удалось. Однако, две наших спортсменки, пробежав по одному кругу штрафа, финишировали в числе 15-ти сильнейших: Елена Пидгрушная 11-(1) +65,4 с отставание, а Дарья Блашко 15-(1) +72,2 с.

Третий результат украинок в зачетной зоне показала Юлия Джима – по скорости она оказалась самой быстрой в “желто-голубой” команде, выиграв у Пидгрушной на дистанции пол секунды. А вот на рубежах удача Юле улыбнулась меньше – три промаха заставили ее до последних метров бороться за попадание в кубковые очки – 37-ю строчку в финишном протоколе.

С теми же тремя кругами штрафа прошла рубежи и Валя Семеренко. Однако на дистанции она выглядела менее убедительно, что вылилось в итоговый 50-й результат.

Победа в спринте принесла Тирил Экхофф не только “золото” чемпионата мира, но и желтый биб на следующую гонку. Лидерство в общем зачете норвежка отобрала у подруги по сборной Марте Олсби Ройселанд, которая сегодня через два промаха финишировала лишь шестой, и теперь отстает в тотале на 14 баллов. Третьей остается шведка Ханна Эберг, которая стала сегодня 10-й и отстает от лидера теперь на 30 баллов. Среди украинских девушек лучшая по прежнему, Юлия Джима, которая сохранила после этой гонки двадцать четвёртое место.

В Кубке наций украинуи вынуждены были пропустить вперед итальянок, у которых сегодня убедительно выступила Лиза Виттоцци, которая стала пятой в спринте. Украина же в командном зачете теперь девятая.

Завтра в словенской Поклюке пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.

По материалам: УНН