Баскетбол: “Будивельник” нанес шестое поражение действующим чемпионам Украины

“Будивельник” на столичном паркете ДС “Венето” обыграл действующего чемпиона Украины по баскетболу “Днепр” в рамках центрального противостояния “бабла” в Киеве, передает корреспондент.

На старте поединка результативное выступление продемонстрировал Александр Кобец. Его два трехочковых, а также проход под кольцо позволили команде захватить лидерство — 18:9. Во второй четверти гости выровняли положение (44:45).

Рывок на старте третьего отрезка позволил гостям выйти на 10 баллов вперед. В дальнейшем “Днепр” предшествовал в счете и праздновал победу 96:93.

“Будивельник”: Дэвенпорт 21 очко 12 подборов + 1 передача, Кобец 19 очков + 4 подбора, Джонсон 9 + 9 подборов, Буртт 22 очков + 2 подбора + 9 передач, Джонсон Джуниор 9 очков 5 передач, Дево 9 очков 2 подборов + 3 передач, Джефферсон 7 очков + 5 подборов + 1 передач;

“Днепр”: Джетер 9 очков 1 подборов + 1 передача, Бобров 18 очков + 12 подборов + 1 передач, Санон 15 + 3 подбора + 2 передач, Террелл 19 очков + 5 подборов + 1 передач, Коломойский 9 очков 1 передач , Закурдаев 7 очков + 3 подбора + 2 передач, Кравцов 7 очков + 7 подборов + 1 передача.

“Днепр” с 15 выигрышами при 6-ти поражениях идет вторым. “Строитель” завоевал 11-ю победу — 8-ю строчку.

По материалам: УНН