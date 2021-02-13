Australian Open: Свитолина вышла в 1/8 финала турнира

Элина Свитолина преодолела барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Наша спортсменка, посеянная под 5-м номером, уверенно победила казашку Юлию Путинцеву (26) на пути ко второй неделе Открытого чемпионата Австралии – 6:4, 6:0.

За выход в четвертьфинал украинка поспорит с американкой Джессикой Пегула (61 в WTA).

“Я определенно очень довольна уровнем своей игры сегодня и тем, что я смогла отыграться в первом сете. Я знаю Юлию очень давно, мы играли еще, когда были детьми. Я всегда ожидаю от нее упорной борьбы, она настоящий боец, поэтому я должна была сыграть на очень высоком уровне. В итоге получился отличный матч”, – прокомментировала победу Свитолина.

Шестая сеяная чешка Каролина Плишкова не смогла пробиться в 1/8 финала, потерпев фиаско от Каролины Муховой (25 сеяная).

По материалам: УНН