Украинец замкнул топ-20 спринтерской гонки чемпионата мира по биатлону

Первой личной гонкой чемпионата мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке стал мужской спринт, информирует со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

Как и прогнозировали синоптики, гонка прошла в отличных для биатлона погодных условиях, которые позволили всем стартовым номерам показывать оптимальные скорости.

Лучше всего ситуацией воспользовался швед Мартин Понсилуома, опередивший на 11,2 с результат серебряного призера Симона Дестьйо. Оба биатлониста закрыли все 10 мишеней. Бронзовый призер француз Жаклен допустил один промах.

Лучший среди украинцев Артем Прима стал 20-м (1), проиграв почти 62 с. Дмитрий Подручный финишировал 23-м (2), Богдан Цымбал 30-м (0), а Антон Дудченко только 78-й (3).

Спринт чемпионата мира не внес особых изменений в борьбу за лидерство в общем зачете. Йоханнес Бё благодаря пятому месту в гонке еще немного нарастил преимущество над Стурлой Легрейдом, который сегодня финишировал седьмым. За третье место борются также два норвежца – Тарьей Бё и Йоханнес Дале. Подручный остался лучшим из украинских ребят и сохранил двадцать девятое место.

Примечательно, что в Кубке наций “желто-голубые” вплотную приблизились к сборной Беларуси в борьбе за восьмое место – сейчас между двумя соседскими сборными всего три очка. Ну, а лидерство норвежцев и здесь не вызывает сомнений – 607 очков преимущества над командой Франции.

Завтра в борьбу за личные медали ЧМ-2021 в Поклюке будут поступать женщины, которые также определят сильнейших в спринтерской гонке.

По материалам: УНН