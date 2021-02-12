В мире от COVID-19 выздоровели уже 60 млн человек

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По состоянию на утро пятницы в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровели 60 млн человек. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 107 767 935 человек, из них выздоровели 60 272 336 человек. Количество умерших возросло до 2 367 856.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (27 390 465), Индия (10 871 294), Бразилия (9 713 909), Великобритания (4 010 376), Россия (3 983 031), Франция (3 465 964), Испания (3 041 454) и Италия (2 683 403).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (475 291), Бразилии (236 201) и Мексика (171234).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 302 811. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 258 094 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 24 058 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

По материалам: УНН