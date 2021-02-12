Теннисистка Свитолина победила вторую соперницу на Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина повторила свой прошлогодний результат на Открытом чемпионате Австралии и вышла в третий круг соревнований, сообщает со ссылкой на ФТУ.

В двух сетах Свитолина победила юную американку Кори Гауфф, которая занимает 48 место в мировой генерации – 6:4; 6:3.

Кора первой заработала брейк-пойнт в начале матча, а после того соперницы держали свои подачи, пока в десятом гейме Элина не заработала уже свой двойной брейк-пойнт (15:40). Со второй попытки одесситка его реализовала, забрав с гейм и сет – 6:4.

Во втором сете Свитолина сделала брейк в восьмом гейме – 5:3 и вышла подавать на матч. Уверенно реализовала двойной матч-бол – 6:3, завершив все противостояния за 1 час 17 минут.

Примечательно, что Свитолина в 2020-м остановилась на стадии третьего раунда в рамках Australian Open.

В 1/16 финала Свитолиной будет противостоять 26-я сеяная казашка Юлия Путинцева (28 в WTA).

По материалам: УНН