Теннисист Марченко впервые за год пробился в полуфинал турнира в Италии

Второй номер мужского тенниса Украины Илья Марченко с боем прорвался в полуфинал “Челленджера” в итальянской Биелле, передает со ссылкой на сайт ITF.

Уроженец Донецка в трех сетах одолел сопротивление четвертого сеяного Лоренцо Джюстино (157 в АТР) – 6:2, 2:6, 7:5.

В активе теннисиста 11 эйсов и 7 двойных ошибок.

За выход в финал Марченко поспорит с победителем противостояния между итальянцем Федерико Гайо и Даниэлем Мазуром (2 сеяный, 140 в АТР) из Германии. В другом полуфинале сыграет двукратный чемпион Уимблдона (выиграл 49 турниров АТР) Энди Маррей с Матиасом Бурком.

Украинец впервые с турнира в Бергамо в феврале 2020 года выступит в полуфинале “челленджера”.

По материалам: УНН