Спорт
Теннисист Марченко впервые за год пробился в полуфинал турнира в Италии
Второй номер мужского тенниса Украины Илья Марченко с боем прорвался в полуфинал “Челленджера” в итальянской Биелле, передает со ссылкой на сайт ITF.
Уроженец Донецка в трех сетах одолел сопротивление четвертого сеяного Лоренцо Джюстино (157 в АТР) – 6:2, 2:6, 7:5.
В активе теннисиста 11 эйсов и 7 двойных ошибок.
За выход в финал Марченко поспорит с победителем противостояния между итальянцем Федерико Гайо и Даниэлем Мазуром (2 сеяный, 140 в АТР) из Германии. В другом полуфинале сыграет двукратный чемпион Уимблдона (выиграл 49 турниров АТР) Энди Маррей с Матиасом Бурком.
Украинец впервые с турнира в Бергамо в феврале 2020 года выступит в полуфинале “челленджера”.
По материалам: УНН