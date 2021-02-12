Спорт

Соперники украинских клубов по Лиге Европы продолжили победные серии

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Соперники украинских клубов по Лиге Европы продолжили победные серии

Соперники украинских клубов по Лиге Европы – “Маккаби” из Тель-Авива и “Брюгге”, продолжили победные серии в рамках внутренних соревнований, передает со ссылкой на сайты команд.

“Брюгге” вышел победителем из матча 1/8 финала Кубка Бельгии. Соперник – “Антверпен” потерпел фиаско со счетом 1:3. У победителей голы (исключительно во втором тайме) забивали Ванакен, Дост и Вормер.

“Маккаби” из Тель-Авива с аналогичным результатом вышел победителем из игры 20 тура чемпионата Израиля против “Хапоэля” с Хадеры (3:1). Дубль оформил сербский легионер Пешич, а также израильтянин Рикан.

Отметим, “Брюгге” завоевал 10-ю победу подряд в рамках различных турнирах, а “Маккаби” имеет серию из 5-ти выигрышей подряд.

Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 18 февраля.

По материалам: УНН

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