Спорт

Серия пенальти определила бронзового призера Клубного чемпионата мира по футболу

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Серия пенальти определила бронзового призера Клубного чемпионата мира по футболу

Египетский ФК “Аль-Ахли” обыграл “Палмейрас” в баталии за бронзовые медали Клубного чемпионата мира по футболу, передает со ссылкой на сайт ФИФА.

В основное время команды не сумели отличиться, поэтому судьба противостояния определяла серия пенальти. Нереализованные удары Рони, бывшего игрока “Ювентуса” Фелипе Мело и екснападника “Шахтера” Луиса Адриано привели к поражению бразильского клуба 2: 3 в послематчевой лотерее.

Таким образом “Аль-Ахли” обыграл “Палмейрас” и финишировал третьим на Клубном чемпионате мира по футболу.

Примтино, что в этом сезоне представитель Южной Америки не финишировал ниже 3-го места.

В финальном противостоянии турнира мексиканский “Тигрес” сыграет с мюнхенской “Баварией”.

По материалам: УНН

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