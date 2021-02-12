Спорт

Наиболее вероятный соперник Ломаченко: известны детали

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Наиболее вероятный соперник Ломаченко: известны детали

Глава промоутерской кампании “Top Rank” Боб Арум рассказал подробности возвращения бывшего чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), информирует со ссылкой на Youtube-канал “iFL TV”.

По словам Арума, вероятный соперник украинца японский легкоатлет Масаеши Накатани (19-1, 13 KO). Азиатский боксер известен своим поединком 2019 года. Тогда он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей в поединке за пояс IBF.

Примечательно, что в своем последнем бою в декабре японец в зрелищном бою нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо. Зато Ломаченко в своем последнем поединке проиграл Теофимо Лопесу.

Поражение Ломаченко от Лопеса признано наиболее неожиданным событием года в боксе.

По материалам: УНН

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