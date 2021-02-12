Исторический рекорд: “Бавария” стала победителем Клубного чемпионата мира

Мюнхенская “Бавария” взяла исторический шестой титул в течение одного года, победив в финальном противостоянии ФК “Тигрес”, сообщает со ссылкой на сайт ФИФА.

В финале Клубного чемпионата мира мюнхенцы обыграли “УАНЛ Тигрес” со счетом 1:0. Автором единственного мяча во встрече стал французский полузащитник Бенжамин Павар.

Таким образом в течение года команда Ханса Флика победила в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов, взяла Суперкубок Европы и Суперкубок Германии. Теперь команда подняла над головой и кубок Клубного чемпионата мира — в прошлом подобное удавалось только “Реала”.

Лучшим игроком данных соревнований назван Роберта Левандовски (2 гола и результативная передача).

Египетский “Аль-Ахли” стал “бронзовым” призером Клубного чемпионата мира-2019.

По материалам: УНН