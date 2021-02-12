Спорт

Гол Яремчука помог “Генту” пробиться в четвертьфинал Кубка Бельгии

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Гол Яремчука помог "Генту" пробиться в четвертьфинал Кубка Бельгии

В поединке 1/8 финала Кубка Бельгии по футболу “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал “Шарлеруа”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш форвард вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 74 минуте, сравняв счет. Далее отличился Одиджа-ОФО и Берахино (автогол). Это позволило обыграть соперника со счетом 3:1 и выйти в четвертьфинал турнира.

Примечательно, что 73 минуты хозяев сыграл украинский полузащитник Роман Безус.

Ранее в четвертьфинал также пробились: “Брюгге”, “Серкль Брюгге”, “Стандард”, “Мехелен”, “Эйпен” и “Генк”.

По материалам: УНН

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