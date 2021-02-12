Australian Open: действующая чемпионка потерпела поражение во втором круге соревнований

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису прошлогодняя чемпионка турнира американка София Кенин потерпела поражение от представительницы Эстонии Кайи Канепи, передает со ссылкой на сайт турнира.

Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился победой Канепи в двух сетах – 6:3, 6:2. По ходу встречи Кенин подала только 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 7-ми брейк-пойнтов.

Канепи 10 раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала 3 из 7-ми брейк-пойнтов.

Для американки это было первое поражение от теннисистки, которая не входит в топ-60, с июля 2019 года, когда она проиграла Лорен Дэвис (75 в WTA) на турнире в Вашингтоне.

“Сегодня у меня не получалось найти свой ритм, я слишком нервничала. Нет, на самом деле она (Канепи – ред.) сыграла очень хорошо. У нее было несколько очень хороших ударов, был отличный план против меня”, – сказала Кенин.

В третьем круге Канепи встретится с 28-й сеяной на турнире Донной Векич.

По материалам: УНН