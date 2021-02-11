Впервые в истории мексиканский клуб вышел в финал Клубного Чемпионата мира

Прошел первый полуфинальный поединок Клубного Чемпионата мира 2021, сообщает корреспондент.

Мексиканский “Тигрес” минимально обыграл бразильский “Палмейрас” — 1:0.

В первом тайме голкипер бразильцев Вевертон трижды спасал “Палмейрас” от пропущенного гола, который произошел только на 54 минуте. Французский нападающий Андре Жиньяк реализовал пенальти. Больше голов в матче не произошло.

Отметим, что “Тигрес” стал первой мексиканской командой, которая вышла в финал Клубного чемпионата мира.

Во втором полуфинале турнира мюнхенская “Бавария” сразится египетский “Аль-Ахли”.

По материалам: УНН