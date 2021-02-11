Возвращение Рендла: сборная Украины объявила заявку на матчи отбора на Евробаскет

Во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве, был объявлен расширенный состав сборной Украины по баскетболу, которая уже на следующей неделе начнет подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы-2022, информирует со ссылкой на ФБУ.

В расширенный список вошли 17 игроков, 14 из них будут готовиться к матчам против Словении и Венгрии непосредственно в киевском “бабле”:

Денис Лукашов, Александр Липовый (оба — Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуфу Санон, Анатолий Шундель (оба — Днепр), Джером Рэндл (Бетис, Испания);

Богдан Близнюк, Сергей Павлов (оба — Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров, Станислав Тимофеенко (оба — Днепр), Вячеслав Петров (Прометей), Владимир Герун (Уникаха, Испания);

Владислав Коренюк (Киев-Баскет), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Обезьяны), Вячеслав Кравцов (Днепр).

Отметим возвращение в сборную Рендла, который в 2012 году выступал в составе мариупольского “Азовмаша”.

Статистика натурализованного украинца Рендла на Евробаскете-2015 составляла 13,2 очка в среднем за игру, 2,0 подбора, 4,4 передачи.

20-го февраля Украина будет бороться со сборной Словении, а 22-го сыграет против Венгрии.

По материалам: УНН