Возвращение Рендла: сборная Украины объявила заявку на матчи отбора на Евробаскет
Во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве, был объявлен расширенный состав сборной Украины по баскетболу, которая уже на следующей неделе начнет подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы-2022, информирует со ссылкой на ФБУ.
В расширенный список вошли 17 игроков, 14 из них будут готовиться к матчам против Словении и Венгрии непосредственно в киевском “бабле”:
Денис Лукашов, Александр Липовый (оба — Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуфу Санон, Анатолий Шундель (оба — Днепр), Джером Рэндл (Бетис, Испания);
Богдан Близнюк, Сергей Павлов (оба — Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров, Станислав Тимофеенко (оба — Днепр), Вячеслав Петров (Прометей), Владимир Герун (Уникаха, Испания);
Владислав Коренюк (Киев-Баскет), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Обезьяны), Вячеслав Кравцов (Днепр).
Отметим возвращение в сборную Рендла, который в 2012 году выступал в составе мариупольского “Азовмаша”.
Статистика натурализованного украинца Рендла на Евробаскете-2015 составляла 13,2 очка в среднем за игру, 2,0 подбора, 4,4 передачи.
20-го февраля Украина будет бороться со сборной Словении, а 22-го сыграет против Венгрии.
По материалам: УНН