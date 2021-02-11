“Ювентус” пробился в финал Кубка Италии по футболу

Состоялся матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу в котором “Ювентус” принимал ФК “Интер”, передает со ссылкой на сайты команд.

На все попытки полевых игроков, голкиперы отвечали своими удачными действиями, как следствие нулевая ничья.

Первый полуфинальный матч между “Интером” и “Ювентусом” состоялся неделю назад – в Милане на стадионе “Джузеппе Меацца”. Победу одержали “бьянконери” – 2:1. На гол аргентинского нападающего “нерадзурри” Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду. По сумме двух баталий дальше в турнире шагает “Ювентус”.

“Ювентус”: Буффон – Даниил, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро – Куадрадо (Кьеллини, 81), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Маккени, 62) – Кулусевски (Кьеза, 87), Роналду.

“Интер”: Ханданович – Шкриниар, Де Врэй, Бастони (Коларов, 66) – Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан (Перишич, 57) – Лукаку, Мартинес.

Зинченко установил исторический рекорд “Манчестер Сити”.

По материалам: УНН