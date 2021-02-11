Теннис: Марченко пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Уроженец Донецка Илья Марченко вышел в четвертьфинал на Челленджер в итальянском городе Биелла, передает со ссылкой на ФТУ.

Марченко в двух сетах обыграл итальянца Луку Ванни – 7:6 (10:8), 6:1, хотя и мог завершить противостояние быстрее. В первом сете Илья вел – 5:2, однако решалась судьба партии на тай-брейке.

Соперники провели на корте 1 час и 40 минут. Марченко реализовал 4 из 7-ми брейпойнтив, а у оппонента – 1 из 6.

В четвертьфинале Илья Марченко встретится с победителем поединка итальянцем Роберто Манкор.

По материалам: УНН