Спорт

Самая результативная игра за 60 лет: экс-футболист “Шахтера” стал героем поединка Кубка Англии

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Самая результативная игра за 60 лет: экс-футболист "Шахтера" стал героем поединка Кубка Англии

“Эвертон” на стадионе “Гудисон Парк” провел поединок с “Тоттенхэмом” в рамках 1/8 финала Кубка Англии, передает со ссылкой на сайты команд.

Основное время не выявило победителя в матче, который стал богатым на голы (4:4). Однако в дополнительных экстра-таймах победный гол оформил полузащитник Бернард. Также у победителей забивал дважды Ришарлисон и по одному разу Калверт-Льюин и Сигурдссон.

По информации OptaJoe, этот поединок оказался самым результативным в футбольном турнире между двумя командами Английской Премьер-лиги с 1961 года. Тогда “Шеффилд Уэнсдей” обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 7:2.

Бернард провел пять сезонов за “горняков” и дважды становился чемпионом Украины, проведя всего 96 матчей и забил 14 голов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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