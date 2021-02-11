Победа в первой игре: клуб украинцев приблизился к выходу в полуфинал Кубка Греции

Состоялись первые два поединка четвертьфинальной стадии Кубка Греции по футболу, сообщает со ссылкой на сайты греческих клубов.

В одном из противостояний “АЭК” украинских игроков Дмитрия Чигринского и Олега Данченко завоевал домашнюю победу над ФК “Волос” – 4:2.

Судьба поединка была решена до перерыва, когда в воротах гостей дубль оформил Танкович, а также отличились Манталос и Оливейра.

Чигринский и Данченко вышли в стартовом составе “АЕК”. Центрбэк сыграл до финального свистка, а правый защитник получил карточку и в перерыве был заменен.

Отметим, что на этих соперников еще предстоит ответный матч, который запланирован на второе марта.

В другом противостоянии 1/4 финала “ПАОК” разгромил “Ламию” – 5:2.

По материалам: УНН