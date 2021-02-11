Спорт
Победа в первой игре: клуб украинцев приблизился к выходу в полуфинал Кубка Греции
Состоялись первые два поединка четвертьфинальной стадии Кубка Греции по футболу, сообщает со ссылкой на сайты греческих клубов.
В одном из противостояний “АЭК” украинских игроков Дмитрия Чигринского и Олега Данченко завоевал домашнюю победу над ФК “Волос” – 4:2.
Судьба поединка была решена до перерыва, когда в воротах гостей дубль оформил Танкович, а также отличились Манталос и Оливейра.
Чигринский и Данченко вышли в стартовом составе “АЕК”. Центрбэк сыграл до финального свистка, а правый защитник получил карточку и в перерыве был заменен.
Отметим, что на этих соперников еще предстоит ответный матч, который запланирован на второе марта.
В другом противостоянии 1/4 финала “ПАОК” разгромил “Ламию” – 5:2.
По материалам: УНН