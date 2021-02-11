Первые поединки “бабла”: “Киев-Баскет” победил в матче лидеров Суперлиги

В рамках третьего круга баскетбольной Суперлиги состоялись первые три матча в специальном “бабле”, передает корреспондент .

В заключительном, центральном матче игрового дня “Киев-Баскет” играл против “Днепра” в столичном ДС “Венето”. Старт матча выдался более удачным для “Днепра”, однако позже ситуация на паркете несколько раз менялась. Решающей стала мощно проведенная четвертая четверть хозяев паркета, которые торжествовали 86:73.

Киевляне укрепили лидерство в таблице (16 выигрышей), “Днепр” идет вторым (14).

Зато в других матчах в ПС “Венето” “Тернополь” разгромил “Харьковских Соколов”, а “Будивельник” обыграл “Черкасских Мавп” – 88:80.

Отметим, 11-го февраля “Днепр” в киевском “бабле” сыграет против “Тернополя”, а “Киев-Баскет” будет противостоять “Черкасским мавпам”.

ФБУ приняло решение продолжить чемпионат в специальных “баблах”. В короткие сроки (3,4 дня) ряд команд будут выступать на одном паркете, где будут играть сразу по три матча между собой.

По материалам: УНН