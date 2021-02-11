Клуб украинских футболистов пробился в финал Кубка Италии

ФК “Аталанта” полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на своем поле вышел победителем из противостояния с “Наполи” в ответном матче полуфинала Кубка Италии, передает со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.

В составе хозяев счет в баталии на 10-й минуте открыл колумбийский нападающий Дуван Сапата, а также дубль оформил Маттео Пессина, который отметился голами на 16-й и 73-й минутах. Неаполитанцы смогли ответить только голом Ирвинга Лосано на 53-й минуте – 3:1.

По итогам двух противостояний (первое завершилась ничьей 0:0) дальше пробилась “Аталанта”. Примечательно, что Малиновский и Коваленко провели поединок на скамейке запасных.

В финале “Аталанта” будет противостоять грозному туринскому “Ювентусу”.

По материалам: УНН