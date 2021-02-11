Спорт

Футболист “Шахтера” начал переговоры с клубами АПЛ

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Футболист "Шахтера" начал переговоры с клубами АПЛ

Вингер “Шахтера” и национальной сборной Израиля Манор Соломон заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами Английской Премьер-Лиги. Слова игрока приводит sport5.co.il, передает

“Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом все может измениться. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные”, – отметил Соломон.

Израильтянин пополнил ряды “горняков” зимой 2019-го года. Нынешнее соглашение игрока с украинским грандом будет действовать до 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний израильтянин забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за донецкий клуб.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Соломона в 15 млн евро. 

По материалам: УНН

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