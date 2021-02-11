Спорт
Футболист “Шахтера” начал переговоры с клубами АПЛ
Вингер “Шахтера” и национальной сборной Израиля Манор Соломон заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами Английской Премьер-Лиги. Слова игрока приводит sport5.co.il, передает
“Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом все может измениться. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные”, – отметил Соломон.
Израильтянин пополнил ряды “горняков” зимой 2019-го года. Нынешнее соглашение игрока с украинским грандом будет действовать до 2023 года.
В текущем сезоне 21-летний израильтянин забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за донецкий клуб.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Соломона в 15 млн евро.
По материалам: УНН