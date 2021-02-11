Чемпион мира по футболу заразился COVID-19

ФК “Бавария” подтвердил сдачу положительного теста на COVID-19 форвардом сборной Германии Томасом Мюллером, передает со ссылкой на сайт мюнхенцев.

31-летний футболист “Баварии” сдал положительный тест в Дохе, где команда находится в рамках участия в Клубном чемпионате мира ФИФА. Он был немедленно изолирован. По возвращении в Мюнхен Томас будет немедленно отправлен на карантин.

Сказано, что весь состав “Баварии” сегодня повторно сдал анализы. Больше положительных тестов выявлено не было.

Отметим, что в активе Мюллера 10 голов при 11 ассистах в 20-ти матчах Бундеслиги этого сезона. Мюллер завоевал 19 титулов с “Баварией” среди которых 9 побед в Бундеслиге, два триумфаы в Лиге чемпионов, два в Суперкубке УЕФА. Также он становился чемпионом мира в составе сборной (2014).

“Бавария” в финале Клубного чемпионата мира сыграет с представителем мексиканского футбола.

По материалам: УНН