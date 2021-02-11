Спорт

Australian Open: три украинца преодолели стартовый раунд парного турнира

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Australian Open: три украинца преодолели стартовый раунд парного турнира

Рядом противостояний стартовали соревнования в парной сетке основы Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко преодолели барьер первого круга. Они в двух сетах обыграли Сабрину Сантамария и Макото Ниномия – 7:6 (7:2), 6:4.

Надежда Киченок в паре с Екатериной Бондаренко поддержали успешный старт Людмилы, преодолев сопротивление Мари Бузковой и Сары Соррибес Тормо – 5:7, 6:4, 6:0.

А вот Марта Костюк с Аляксандрой Саснович уступили в первом круге Мони Бартель и Лин Цзю – 1:6, 6:3, 1:6.

В одиночных разрядах соревнований первый круг изс украинок сумела преодолеть только Элина Свитолина.

По материалам: УНН

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