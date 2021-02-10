УПЛ назвал лучший клуб в истории по количеству волевых побед

Украинская Премьер-лига назвала лучший клуб по количеству волевых побед в истории турнира, передает со ссылкой на сайт УПЛ.

На сегодня в турнире состоялись уже 622 волевых победы, в том числе 406 раз футбольные “качели” завершались в пользу команд-хозяев поля и 216 – команд-гостей.

Всего в чемпионатах Украины меняли ход поединка в свою пользу представители 40-ка клубов, а чаще всего “Шахтера” – 82 раза. Во второй части нынешнего сезона список команд, которые проявили волевые качества в УПЛ, могут пополнить “Рух” и “Ингулец”.

На втором месте разместилось “Динамо” (73 матча), тройку замкнул ФК “Днепр” (44).

Лучший бомбардир чемпионата пополнил ряды “Зари”.

По материалам: УНН