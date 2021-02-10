Украинская сборная получила соперников по квалификации Чемпионата Европы по киберфутболу

Состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы по киберфутболу – eEuro-2021. Соперников узнала украинская сборная. Об этом сообщает “Главпост” УАФ, передает

В жеребьевке отборочной стадии соревнований приняли участие 55 стран, которые были распределены на 10 групп (пять групп по пять стран и пять – по шесть).

Сборная Украины представлена двумя киберфутболистамы – Сергеем Марченко и Игорем Любчаком, – оказалась во время жеребьевки в третьей корзине и в итоге попала в группу А.

За выход на континентальное первенство “сине-желтые” поборются со сборными Испании, Финляндии, Северной Македонии и Эстонии.

Отметим, что десять победителей групп попадут на чемпионат Европы, который пройдет 9 и 10 июля в Лондоне. А 10 команд, занявшие в своих группах вторые места, поведут борьбу за выход в финальный раунд eEuro-2021 в серии плей-офф.

УАФ создала украинскую сборную с киберфутболу в 2019 году.

По материалам: УНН