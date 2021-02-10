Спорт

Украинка стала призером Кубка Европы по лыжному фристайлу

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Украинка стала призером Кубка Европы по лыжному фристайлу

Украинская лыжница Ангелина Брыкина завоевала медаль этапа Кубка Европы в белорусских Раубичах, сообщает со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

В активе Брыкиной “бронза” фристайла акробатики. Лучше результаты показали только хозяйки соревнований — Анна Гуськова и Алла Цупер.

Примечательно, что наша Анастасия Гасюк заняла 11 позицию, Максим Кузнецов показал 9 результат, Владимир Кушнир — 13, Захар Максимчук — 15.

В конце прошлого года украинцы завоевали медали Кубка Европы по лыжному фристайлу.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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