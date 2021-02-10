Спорт
Украинка стала призером Кубка Европы по лыжному фристайлу
Украинская лыжница Ангелина Брыкина завоевала медаль этапа Кубка Европы в белорусских Раубичах, сообщает со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
В активе Брыкиной “бронза” фристайла акробатики. Лучше результаты показали только хозяйки соревнований — Анна Гуськова и Алла Цупер.
Примечательно, что наша Анастасия Гасюк заняла 11 позицию, Максим Кузнецов показал 9 результат, Владимир Кушнир — 13, Захар Максимчук — 15.
В конце прошлого года украинцы завоевали медали Кубка Европы по лыжному фристайлу.
По материалам: УНН