Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

В словенской Поклюке завтра пройдет первая гонка главного биатлонного старта сезона – чемпионата мира-2021, передает со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

Наставник “желто-голубой” сборной Юрай Санитра определился с составом на смешанную эстафету. В первой гонке чемпионата будет представлен самый сильный состав:

Артем Прима, Дмитрий Подручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная.

Отметим, что по сравнению с 2020 годом произошла одна замена: Елена Пидгрушная выступит вместо Анастасии Меркушиной.

Примечательно, что действующими чемпионами мира в смешанной эстафете является Норвегия. “Серебро” на ЧМ-2020 выиграла Италия, а “бронзу” – Германия.

Чемпионат мира в Поклюке продлится до 21 февраля.

По материалам: УНН